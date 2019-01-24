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Nokia готовит новый кнопочный телефон

Nokia готовит новый кнопочный телефон

На сайте китайского центра по сертификации TENAA был замечен новый кнопочный телефон Nokia.

Официально устройство должны представить на выставке MWC 2019 в феврале, пишет GSMArena.

Согласно базе данных TENAA, кнопочный телефон с кодовым именем Nokia TA -1139 получит 2,4-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 240 × 300 пикселей. Объем оперативной памяти составит 8 Мбайт плюс 16 Мбайт встроенной памяти с возможностью расширения до 32 Гбайт с помощью microSD.

Судя по снимкам центра по сертификации, гаджет имеет приятную эргономичную форму, он весит всего 83,6 г, а батарея емкостью 1020 мАч должна работать без подзарядки в течение примерно недели.

Для прослушивания музыки предусмотрены FM-модуль, MP3-плеер и разъем для microSD-карты для записи треков. Также телефон получит тыльную камеру на 3 Мп, но для снимков необходимо установить карту microSD.

Доступен Nokia TA -1139 будет в красном, сером и черном цветах, и стоит отметить, что внешне телефон похож на модель Nokia 106. Дебют гаджета ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля, но его коммерческое название не сообщается.

По материалам НВ
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