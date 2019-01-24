Nokia готовит новый кнопочный телефон

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На сайте китайского центра по сертификации TENAA был замечен новый кнопочный телефон Nokia.
Официально устройство должны представить на выставке MWC 2019 в феврале, пишет GSMArena.
Согласно базе данных TENAA, кнопочный телефон с кодовым именем Nokia TA -1139 получит 2,4-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 240 × 300 пикселей. Объем оперативной памяти составит 8 Мбайт плюс 16 Мбайт встроенной памяти с возможностью расширения до 32 Гбайт с помощью microSD.
Судя по снимкам центра по сертификации, гаджет имеет приятную эргономичную форму, он весит всего 83,6 г, а батарея емкостью 1020 мАч должна работать без подзарядки в течение примерно недели.
Для прослушивания музыки предусмотрены FM-модуль, MP3-плеер и разъем для microSD-карты для записи треков. Также телефон получит тыльную камеру на 3 Мп, но для снимков необходимо установить карту microSD.
Доступен Nokia TA -1139 будет в красном, сером и черном цветах, и стоит отметить, что внешне телефон похож на модель Nokia 106. Дебют гаджета ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля, но его коммерческое название не сообщается.
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