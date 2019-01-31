Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 278 0

Падение биткоина установило исторический рекорд

Падение биткоина установило исторический рекорд

Криптовалюта Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала Coin Desk.

17 декабря 2017 года биткоин достиг рекордной цены в 19 тысяч долларов. С тех пор криптовалюта начала постепенно падать. Таким образом, обвал валюты длится уже 411 день подряд.

Стоит отметить, что это не первый серьезный обвали рынка криптовалюты. В частности, в 2013-2015 годах полоса снижения биткоина длилась 410 дней. Тогда цена упала на 86 . Но первый обвал состоялся в 2011 году и длился 163 дня. Несмотря на относительно короткий период падения, снижения цены составило 93.

По состоянию на третье февраля, максимальное падение биткона составляет уже 84%. То есть с 19 тысяч долларов цена успела упасть до трех тысяч.

По материалам Ура-информ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина