Падение биткоина установило исторический рекорд

Криптовалюта Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала Coin Desk.

17 декабря 2017 года биткоин достиг рекордной цены в 19 тысяч долларов. С тех пор криптовалюта начала постепенно падать. Таким образом, обвал валюты длится уже 411 день подряд.

Стоит отметить, что это не первый серьезный обвали рынка криптовалюты. В частности, в 2013-2015 годах полоса снижения биткоина длилась 410 дней. Тогда цена упала на 86 . Но первый обвал состоялся в 2011 году и длился 163 дня. Несмотря на относительно короткий период падения, снижения цены составило 93.

По состоянию на третье февраля, максимальное падение биткона составляет уже 84%. То есть с 19 тысяч долларов цена успела упасть до трех тысяч.