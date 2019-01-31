Падение биткоина установило исторический рекорд

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Криптовалюта Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены.
Об этом свидетельствуют данные профильного портала Coin Desk.
17 декабря 2017 года биткоин достиг рекордной цены в 19 тысяч долларов. С тех пор криптовалюта начала постепенно падать. Таким образом, обвал валюты длится уже 411 день подряд.
Стоит отметить, что это не первый серьезный обвали рынка криптовалюты. В частности, в 2013-2015 годах полоса снижения биткоина длилась 410 дней. Тогда цена упала на 86 . Но первый обвал состоялся в 2011 году и длился 163 дня. Несмотря на относительно короткий период падения, снижения цены составило 93.
По состоянию на третье февраля, максимальное падение биткона составляет уже 84%. То есть с 19 тысяч долларов цена успела упасть до трех тысяч.
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