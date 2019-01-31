Бесплатные газовые счетчики украинцам установит не "Нафтогаз"

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До 1 января 2021 года газовые счетчики должны быть установлены облгазами в каждом домохозяйстве. Для этого не нужно будет подавать никаких заявок.
Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.
Он уточнил, что установка будет происходить в соответствии с планами, которые должны быть утверждены облгазами.
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“Так, если вы не хотите ждать своей очереди, то вы можете купить этот счетчик лично и обратиться в соответствующий облгаз с заявлением о его установке. Но ни в коем случае не устанавливайте его самостоятельно или при помощи каких-либо сторонних организаций. Это очень опасно”, – напомнил Рябцев.
При этом, добавил он, разговоры о том, что счетчики будут устанавливаться за счет “Нафтогаза”, не соответствуют действительности. Они не совпадают с действующим законодательством Украины.
“Я не знаю оснований, на каких бы “Нафтогаз” устанавливал счетчики за собственные средства. Потому что, согласно статье 3 закона Украины об обеспечении коммерческого учета природного газа, финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующие территории. То есть счетчики устанавливаются за счет облгазов”, – подвел итог эксперт.
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