День финансов, 31 января: решение по учетной ставке, инспекторы по парковке, кухни-ниши в квартирах

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Четверг. В последний день января НБУ не удивил, но другие пытались.
Решение по учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. «Сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции до цели 5% в 2020 году. В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017 году) — самого низкого уровня за последние пять лет», — говорится в сообщении.
UnionPay не за горами. Оказывается, государственный «ПриватБанк» планирует выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. И по прогнозам, новые карты клиенты смогут оформить во второй половине 2019 года.
Депозиты «на диване» еще доступнее. Оказывается, благодаря новому постановлению НБУ №23 от 28 января 2019 года, вступившему в силу сегодня, с 31 января украинцам будет легче открыть депозит онлайн. Главное изменение — отмена обязательного наличия мокрой печати на договорах о депозите.
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Новости от Минагропрода. Оказывается, в Украине стремительно растут зарплаты аграриев. Средняя зарплата составила 7,1 тыс. грн, что на 24,4% больше, чем годом ранее. В ведомстве отметили и рост пищевой промышленности, где прирост за год составил 23,4%, а в денежном выражении средняя зарплата — 8,3 тыс. грн.
Кухни в нишевых помещениях. Оказывается, Минрегион собирается разрешить проектирование кухонь-ниш в квартирах. В предложении говорится о необходимости разрешить размещать кухни в нишевых помещениях, которые не отделены отдельными стенами, в любых квартирах. Сейчас же такое допустимо исключительно в однокомнатных.
Электростанция от итальянцев в Житомире. Оказывается, в Житомире решили построить экологическую электростанцию по итальянскому образцу. Одна из поставленных задач — сделать работу оборудования еще более безопасной для окружающей среды. Другая задача — электростанция должна работать круглый год на подачу горячей воды в квартиры житомирян за счет побочного тепла.
Инспекторы по парковке с февраля. Оказывается, первые 10 инспекторов по парковке выйдут на столичные улицы уже 1 февраля. Пока это будет их тестовый режим работы. Через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспекторы, а их станет больше, начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.
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