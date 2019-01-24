НБУ изменил процедуру открытия банковских счетов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Благодаря новому постановлению НБУ №23 от 28 января 2019 года, вступившему в силу сегодня, с 31 января теперь обычным клиентам легче открыть депозит онлайн.
Главное изменение – отмена обязательного наличия мокрой печати на договорах о депозите.
Несмотря на то, что и раньше можно было использовать для подписи цифровой ключ, банкам все равно было необходимо пропечатывать соглашение штампом.
С сегодняшнего дня открыть любой счет можно полностью в электронной форме, получив лишь ЭЦП. Единственное ограничение только в том, что клиент должен быть уже действующим клиентом, или же идентифицирован в банке, подключенному к BankID НБУ.
Регулятор обязывает перед открытием счета не только проверять клиента на ведение предпринимательской деятельности, но также о наличии его в общей базе должников. Попадают в нее люди с любыми задолженностями, будь то коммунальные услуги или штраф за ПДД.
На finance.ua подобрать депозит с наиболее выгодными условиями можно воспользовавшись услугами онлайн сервиса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Установка счетчиков газа обойдется "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривен - НасаликВчера, 17:20 - 798 19
Правительство обновило нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиковВчера, 13:00 - 4067 15
Карта киевлянина станет единым проездным документом для льготниковВчера, 16:15 - 674 7
Наконец-то в Украине появится “інша”!2 ч. назад - 867 6
В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделкуВчера, 12:00 - 3098 3
Правительство обновило нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиковВчера, 13:00 - 4067 15
В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделкуВчера, 12:00 - 3098 3
Продукты питания, товары и услуги: Кабмин меняет подход к формированию прожиточного минимумаВчера, 16:30 - 2493 1
Аналитики рассказали, чего ждать от биткоина в будущемВчера, 22:30 - 2105
Платные рассрочки Привата, Моно, Альфы: условия, проценты, рекомендацииВчера, 15:05 - 1784
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1649
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1722
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2954
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5450 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11952 6