НБУ изменил процедуру открытия банковских счетов

Благодаря новому постановлению НБУ №23 от 28 января 2019 года, вступившему в силу сегодня, с 31 января теперь обычным клиентам легче открыть депозит онлайн.

Главное изменение – отмена обязательного наличия мокрой печати на договорах о депозите.

Несмотря на то, что и раньше можно было использовать для подписи цифровой ключ, банкам все равно было необходимо пропечатывать соглашение штампом.

С сегодняшнего дня открыть любой счет можно полностью в электронной форме, получив лишь ЭЦП. Единственное ограничение только в том, что клиент должен быть уже действующим клиентом, или же идентифицирован в банке, подключенному к BankID НБУ.

Регулятор обязывает перед открытием счета не только проверять клиента на ведение предпринимательской деятельности, но также о наличии его в общей базе должников. Попадают в нее люди с любыми задолженностями, будь то коммунальные услуги или штраф за ПДД.

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