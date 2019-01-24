Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 230 0

НБУ изменил процедуру открытия банковских счетов

НБУ изменил процедуру открытия банковских счетов

Благодаря новому постановлению НБУ №23 от 28 января 2019 года, вступившему в силу сегодня, с 31 января теперь обычным клиентам легче открыть депозит онлайн.

Главное изменение – отмена обязательного наличия мокрой печати на договорах о депозите.

Несмотря на то, что и раньше можно было использовать для подписи цифровой ключ, банкам все равно было необходимо пропечатывать соглашение штампом.

С сегодняшнего дня открыть любой счет можно полностью в электронной форме, получив лишь ЭЦП. Единственное ограничение только в том, что клиент должен быть уже действующим клиентом, или же идентифицирован в банке, подключенному к BankID НБУ.

Регулятор обязывает перед открытием счета не только проверять клиента на ведение предпринимательской деятельности, но также о наличии его в общей базе должников. Попадают в нее люди с любыми задолженностями, будь то коммунальные услуги или штраф за ПДД.

На finance.ua подобрать депозит с наиболее выгодными условиями можно воспользовавшись услугами онлайн сервиса.

Подобрать депозит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина