В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – Минагропрод

Зарплата сотрудников в сфере агропромышленности и сельского хозяйства в 2018 продемонстрировала рост.

Средняя зарплата составила 7,1 тыс грн, что на 24,4% больше, чем годом ранее.

Такие данные обнародовало Министерство аграрной политики и продовольствия.

Средняя зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины в 2018 году составила 7,1 тыс. грн. Это на 24,4% больше по сравнению с 2017 годом, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В ведомстве отметили и рост пищевой промышленности, где прирост за год составил 23,4%, а в денежном выражении средняя зарплата – 8,3 тыс. грн.

Мои fiнансы:

Средняя зарплата в Украине по состоянию на декабрь 2018 года равнялась – 10 573 грн., хотя в ноябре составляла – 9161 грн.