В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – Минагропрод

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Зарплата сотрудников в сфере агропромышленности и сельского хозяйства в 2018 продемонстрировала рост.
Средняя зарплата составила 7,1 тыс грн, что на 24,4% больше, чем годом ранее.
Такие данные обнародовало Министерство аграрной политики и продовольствия.
Средняя зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины в 2018 году составила 7,1 тыс. грн. Это на 24,4% больше по сравнению с 2017 годом, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В ведомстве отметили и рост пищевой промышленности, где прирост за год составил 23,4%, а в денежном выражении средняя зарплата – 8,3 тыс. грн.
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