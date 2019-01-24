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В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – Минагропрод

В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – Минагропрод

Зарплата сотрудников в сфере агропромышленности и сельского хозяйства в 2018 продемонстрировала рост.

Средняя зарплата составила 7,1 тыс грн, что на 24,4% больше, чем годом ранее.

Такие данные обнародовало Министерство аграрной политики и продовольствия.

Средняя зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины в 2018 году составила 7,1 тыс. грн. Это на 24,4% больше по сравнению с 2017 годом, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В ведомстве отметили и рост пищевой промышленности, где прирост за год составил 23,4%, а в денежном выражении средняя зарплата – 8,3 тыс. грн.

Мои fiнансы:

  • Средняя зарплата в Украине по состоянию на декабрь 2018 года равнялась – 10 573 грн., хотя в ноябре составляла – 9161 грн.
  • Средняя зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, по прогнозам Минфина, вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
По материалам Сегодня
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