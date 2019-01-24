Минрегион собирается разрешить проектирование кухонь-ниш в квартирах

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины подготовило проект об изменении одной из государственных строительных норм.
В предложении говорится о необходимости разрешить размещать кухни в нишевых помещениях, которые не отделены отдельными стенами, в любых квартирах. Сейчас же такое допустимо исключительно в однокомнатных.
Для получения разрешения допускаются те кухни, которые будут оборудованы электроплитой и иметь механическую вытяжную вентиляцию.
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