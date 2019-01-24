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Минрегион собирается разрешить проектирование кухонь-ниш в квартирах

Минрегион собирается разрешить проектирование кухонь-ниш в квартирах

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины подготовило проект об изменении одной из государственных строительных норм.

В предложении говорится о необходимости разрешить размещать кухни в нишевых помещениях, которые не отделены отдельными стенами, в любых квартирах. Сейчас же такое допустимо исключительно в однокомнатных.

Для получения разрешения допускаются те кухни, которые будут оборудованы электроплитой и иметь механическую вытяжную вентиляцию.

Мои fiнансы:

  • Для проектирования кухни можно воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров, стоимость создания чертежа составит в среднем от 600 до 3 тыс грн. При этом, стоимость авторского подбора цветов начинается от 2000.
  • Стоимость основных услуг по отделке и компоновке у агентств может начинаться от 480 и 890 грн (в зависимости от перечня услуг).
  • Стоимость модульной кухни начинается от 6500 грн, в зависимости от комплектации, наличия встроенной техники.
  • Пмимо этого доступны также онлайн сервисы с возможностью самому создать и визуализировать помещение.
По материалам Finance.UA
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