Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 718 0

НБУ принял решение по учетной ставке

НБУ принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18,0% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции до цели 5% в 2020 году. В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017 году) – самого низкого уровня за последние пять лет”, – говорится в сообщении.

Разворот тренда роста инфляции, который наблюдался в 2017 году, является результатом, прежде всего, жесткой монетарной политики, Национального банка. Последовательные повышения процентных ставок с октября 2017 года усиливали стимулы для сбережений.

Кроме того, жесткие монетарные условия были одной из причин укрепления обменного курса гривны. Также усилению курса способствовали высокие цены экспортных товаров на внешних рынках, рекордный урожай зерновых и значительные объемы денежных переводов. В дополнение к монетарным факторам ослаблению инфляционного давления помогали расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания и падение мировых цен на продовольствие.

Также в НБУ отмечают, что важным драйвером инфляции также был потребительский спрос, который рос из-за повышения заработных плат. В 2018 году реальные заработные платы были на 12,5% выше, чем год назад.

По прогнозам, инфляция будет и дальше постепенно замедляться. Как и ранее, Национальный банк ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 года и 5,0% на конец 2020 года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина