НБУ принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18,0% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции до цели 5% в 2020 году. В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017 году) – самого низкого уровня за последние пять лет”, – говорится в сообщении.

Разворот тренда роста инфляции, который наблюдался в 2017 году, является результатом, прежде всего, жесткой монетарной политики, Национального банка. Последовательные повышения процентных ставок с октября 2017 года усиливали стимулы для сбережений.

Кроме того, жесткие монетарные условия были одной из причин укрепления обменного курса гривны. Также усилению курса способствовали высокие цены экспортных товаров на внешних рынках, рекордный урожай зерновых и значительные объемы денежных переводов. В дополнение к монетарным факторам ослаблению инфляционного давления помогали расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания и падение мировых цен на продовольствие.

Также в НБУ отмечают, что важным драйвером инфляции также был потребительский спрос, который рос из-за повышения заработных плат. В 2018 году реальные заработные платы были на 12,5% выше, чем год назад.

По прогнозам, инфляция будет и дальше постепенно замедляться. Как и ранее, Национальный банк ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 года и 5,0% на конец 2020 года.