Стало известно, когда на улицы выйдут инспекторы по парковке

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Первые 10 инспекторов по парковке выйдут на столичные улицы 1 февраля.
Об этом сообщил председатель инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.
Пока это будет их тестовый режим работы. Таким образом выполнен первый этап внедрения реформы в этой сфере.
Через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспекторы, а их станет больше, начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.
“А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованного с нарушением транспорта. Но до этого времени Киевсовет дожен внести изменения в некоторые городские положения и документы”, – сказал Дмитрий Рахматуллин.
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