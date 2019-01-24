Стало известно, когда на улицы выйдут инспекторы по парковке

Первые 10 инспекторов по парковке выйдут на столичные улицы 1 февраля.

Об этом сообщил председатель инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Пока это будет их тестовый режим работы. Таким образом выполнен первый этап внедрения реформы в этой сфере.

Через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспекторы, а их станет больше, начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.

“А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованного с нарушением транспорта. Но до этого времени Киевсовет дожен внести изменения в некоторые городские положения и документы”, – сказал Дмитрий Рахматуллин.