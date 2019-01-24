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В Приватбанке назвали сроки выпуска карты UnionPay

В Приватбанке назвали сроки выпуска карты UnionPay

Государственный банк “ПриватБанк” планирует выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.

Об этом сообщил глава правления финансового учреждения Петр Крумханзл.

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По прогнозам, новые карты клиенты смогут оформить во второй половине 2019 года.

Отмечается, что сейчас сотрудники банка настраивают технические аспекты для успешной работы платежных карт.

Со слов Крумханзла сотрудничество с UnionPay планировалось давно. Банк ожидал, пока платежная система получит лицензию регулятора. Отмечается, что разрешение на работу в Украине было выдано в конце 2018 года.

Кстати, на портале finance.ua есть целый сервис для выбора кредитных карт, на котором можно проанализировать и выбрать для себя оптимальный вариант.

Выбрать кредитную карту

По материалам Ура-информ
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