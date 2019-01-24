В Приватбанке назвали сроки выпуска карты UnionPay

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственный банк “ПриватБанк” планирует выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.
Об этом сообщил глава правления финансового учреждения Петр Крумханзл.
Читайте также: ПриватБанк запустит онлайн-продажу валюты в Приват24
По прогнозам, новые карты клиенты смогут оформить во второй половине 2019 года.
Отмечается, что сейчас сотрудники банка настраивают технические аспекты для успешной работы платежных карт.
Со слов Крумханзла сотрудничество с UnionPay планировалось давно. Банк ожидал, пока платежная система получит лицензию регулятора. Отмечается, что разрешение на работу в Украине было выдано в конце 2018 года.
Кстати, на портале finance.ua есть целый сервис для выбора кредитных карт, на котором можно проанализировать и выбрать для себя оптимальный вариант.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Установка счетчиков газа обойдется "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривен - НасаликВчера, 17:20 - 798 19
Правительство обновило нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиковВчера, 13:00 - 4067 15
Карта киевлянина станет единым проездным документом для льготниковВчера, 16:15 - 674 7
Наконец-то в Украине появится “інша”!2 ч. назад - 867 6
В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделкуВчера, 12:00 - 3098 3
Правительство обновило нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиковВчера, 13:00 - 4067 15
В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделкуВчера, 12:00 - 3098 3
Продукты питания, товары и услуги: Кабмин меняет подход к формированию прожиточного минимумаВчера, 16:30 - 2493 1
Аналитики рассказали, чего ждать от биткоина в будущемВчера, 22:30 - 2105
Платные рассрочки Привата, Моно, Альфы: условия, проценты, рекомендацииВчера, 15:05 - 1784
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1649
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1722
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2954
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5450 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11952 6