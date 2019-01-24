ПриватБанк запустит онлайн-продажу валюты в Приват24

ПриватБанк открывает функцию продажи валюты через мобильное приложение Privat24 с 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие закона «О валюте и валютных операциях».

Об этом сообщил руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич.

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“Перезапуск сервиса онлайн-обмена валют позволит клиентам мгновенно покупать и продавать в Privat24 доллары США и евро для зачисления на валютные карты или депозиты с банковских карт в гривне в рамках установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки. При этом, по словам Сергея Харитича, клиенты Privat24 будут покупать преимущественно не более 1 тыс. долларов США в сутки”, – говорится в сообщении.

Новый Privat24 станет открытой платформой для клиентов всех украинских банков, которые получат возможность добавлять свои карты в кошелек для совершения платежей.