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В Житомире построят экологическую электростанцию по итальянскому образцу

В Житомире построят экологическую электростанцию по итальянскому образцу

В Житомире итальянская компания, которая собирается построить электростанцию, должна оборудовать ее безопасными для окружающей среды технологиями.

Об этом сообщает в Facebook коммунальное предприятие «Житомиртеплокоммунэнерго».

«КП «Житомиртеплокоммунэнерго» провело совещание с подрядчиком работ по строительству станции итальянской компанией «Юникомфорт». Одна из поставленных задач – сделать работу оборудования еще более безопасной для окружающей среды. Другая задача – электростанция должна работать круглый год на подачу горячей воды в квартиры житомирян за счет побочного тепла. Это требует высокой модуляции установки», – говорится в сообщении.

Отмечено, что проект житомирской электростанции соответствует образцу аналогичной, ныне работающий в Венеции. Такая технология современная и экологическая, но после подписания Украиной Парижского соглашения требования к выбросам в атмосферу стали жестче.

Следовательно, «Житомиртеплокоммунэнерго» планирует еще больше снизить выбросы в атмосферу от будущей электростанции. Поэтому итальянские подрядчики должны предложить новое видение технического решения, которое будет соответствовать потребностям города.

По материалам УКРИНФОРМ
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