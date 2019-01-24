День финансов, 28 января: продажа валюты в Приват24, еще один ТРЦ в Киеве, на права по-новому

Новости понедельника, 28 января, приоткрыли занавес не только на показатели 2018 года, но и на изменения в 2019-ом:

Эхо 2018-го:

ТОП-100 крупнейших. ГФС обнародовала ТОП-100 крупнейших компаний-налогоплательщиков. Вместе они перечислили в сводный бюджет 291,7 млрд грн, что на 14% больше по сравнению с 2017 годом.

И «первичка», и «вторичка». По данным Госстата, на вторичном рынке в 2018 году квартиры подорожали по сравнению с 2017 годом на 5%. Рост цен на первичном рынке составил 5,4%. Рост цен на трехкомнатные квартиры – на 4,8% (первичный рынок). Однокомнатные квартиры – на 6,1%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5,1%.

Выпускники в поисках работы. Как показывает статистика, выпускники ВУЗов ищут работу с оплатой от 6-10 тысяч гривен и до 1 тысячи долларов. Также надеются получить хороший социальный пакет, бонусы, оплату за сверхурочную работу. Любопытно, что меньше всего молодое поколение хочет работать в банковской сфере. А также в компаниях, которые ориентируются только на рост дохода и не заботятся о своих клиентах.

Наличные на руках украинцев. В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд гривен. Это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 г.). В НБУ попытались объяснить, чем было обусловлено увеличение спроса на наличные.

Перспективы на 2019:

Еще один ТРЦ в Киеве. В столице открылся ТРЦ Smart Plaza Obolon. В Оболонском районе Киева возле метро Минская открылся трехуровневый торговый центр Smart Plaza Obolon. Новый ТРЦ является частью одноименного жилого комплекса.

lifecell закрывает некоторые тарифные планы. Украинский оператор мобильной связи lifecell сообщил о прекращении действия некоторых тарифных планов уже с 5 февраля.

Hyperloop и Украина. Ученые НАН Украины убеждены: производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества позволят успешно развивать проект Hype.ua. По их оценкам, Hyperloop может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей.

На права по-новому. Лев Парцхаладзе предлагает разорвать связь автошкол с государством. Это должно сократить государственные расходы на бюрократические механизмы в отрасли и уменьшить коррупционные риски. Сам чиновник апеллирует к опыту передовых стран мира.

Продажа валюты в Приват24. ПриватБанк обещает открыть функцию продажи валюты через мобильное приложение Privat24 уже с 7 февраля 2019 года. Перезапуск сервиса онлайн-обмена валют позволит клиентам мгновенно покупать и продавать в Privat24 доллары США и евро.