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ГФС обнародовала ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год (инфографика)

ГФС обнародовала ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год (инфографика)

ТОП-100 крупнейших компаний Офиса крупнейших налогоплательщиков перечислили в сводный бюджет 291,7 млрд грн, что на 14% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Проведенный по отраслевому принципу анализ крупнейших компаний-плательщиков, обслуживаемых в Офисе, показал, что в рейтинг ТОП-100 попали: 22 компании добывающей отрасли, 10 компаний энергетического сектора, 17 предприятий транспортной отрасли, 8 фирм, занимающихся производством крепких спиртных напитков, а также вина и пива, 7 металлургических компаний, 1 машиностроительный завод, 9 банков, 4 компании, занимающиеся производством табачных изделий.

ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год:

  • ОАО “Укргаздобыча”,
  • НАК “Нафтогаз Украины”,
  • ЧАО “АО Табачная компания” В.А.Т. Прилуки”,
  • ПАО “Укрнафта”,
  • ЧАО “Филип Моррис Украина”.

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По материалам Finance.UA
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