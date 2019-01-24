ГФС обнародовала ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год (инфографика)

ТОП-100 крупнейших компаний Офиса крупнейших налогоплательщиков перечислили в сводный бюджет 291,7 млрд грн, что на 14% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Проведенный по отраслевому принципу анализ крупнейших компаний-плательщиков, обслуживаемых в Офисе, показал, что в рейтинг ТОП-100 попали: 22 компании добывающей отрасли, 10 компаний энергетического сектора, 17 предприятий транспортной отрасли, 8 фирм, занимающихся производством крепких спиртных напитков, а также вина и пива, 7 металлургических компаний, 1 машиностроительный завод, 9 банков, 4 компании, занимающиеся производством табачных изделий.

ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год:

ОАО “Укргаздобыча”,

НАК “Нафтогаз Украины”,

ЧАО “АО Табачная компания” В.А.Т. Прилуки”,

ПАО “Укрнафта”,