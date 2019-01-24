НБУ сообщил, сколько наличности на руках у украинцев

Национальный банк сообщает, что в наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд гривен. Это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 г.). Количество монет, находящихся в обращении – 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук); банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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НБУ отмечает, что увеличение спроса на наличные было обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета. Вместе с тем развитие безналичных расчетов несколько сдерживало спрос на наличные.

Благодаря этому уровень наличности в экономике (отношение наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году (по оперативным оценкам НБУ).

Мои fiнансы:

Среднее количество банкнот на одного украинца – 69 штук.

Разменных монет – 293 штуки.