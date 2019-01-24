Какую работу ищут выпускники вузов (исследование)

Выпускники при поиске работы обращают внимание на размер заработной платы, условия труда и график работы. Имеют значение взаимоотношения в коллективе и отношения с руководством.

Исследование проводила компания P&G.

Как показывает статистика, выпускники ВУЗов ищут работу с оплатой от 6-10 тысяч гривен и до 1 тысячи долларов. Также надеются получить хороший социальный пакет, бонусы, оплату за сверхурочную работу.

Кроме того, молодые специалисты отдают предпочтение тем работодателям, которые готовы трудоустроить их без опыта работы.

Меньше всего молодое поколение хочет работать в банковской сфере. И не хотят работать в компаниях, которые ориентируются только на рост дохода и не заботятся о своих клиентах. Кроме того, они не готовы работать в организациях с непрозрачными условиями труда и высокой текучестью кадров.

Мои fiнансы:

Молодые специалисты преимущественно ищут работу:

с возможностью работать удаленно минимум 2 раза в неделю,

с возможностью самостоятельно решать, когда выполнять поставленные задачи,

с возможностью подстраивать работу под личные нужды.

Кстати, если вы также в поисках работы и вам необходимы средства, то получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом finance.ua.