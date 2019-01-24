Первый в 2019 году: в Киеве открылся ТРЦ Smart Plaza Obolon

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В Оболонском районе Киева возле метро Минская открылся трехуровневый торговый центр Smart Plaza Obolon. Новый ТРЦ является частью одноименного жилого комплекса, сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.
“Это районный торговый центр для ежедневных покупок по дороге домой. Кроме того, здесь можно будет найти огромное количество точек общественного питания, – гораздо больше, чем в обычных торговых центрах, где фудкорт составляет максимум 15-20%. В Smart Plaza Obolon почти треть всего пространства – кафе и рестораны”, – сказала коммерческий директор A Development Дарья Кухаренко.
В первый день работы Smart Plaza Obolon в нем открылись супермаркет Сильпо, сеть ресторанов быстрого питания KFC, Киевстар, Ювелирное искусство, Зооуголок, турагентство Tez tour, академия английского языка Study Academy и кафе. Остальные арендаторы откроются в ближайшие недели. Так, вскоре начнет свою работу магазин техники Comfy площадью около 1000 квадратных метров. Также будут открыты супермаркеты косметики и парфюмерии EVA и Yves Rocher, магазины часов и брендовых аксессуаров Timeshop, салон мобильного оператора Vodafone и другие. Smart Plaza Obolon стал первым ТРЦ в Киеве, открывшийся в 2019 году.
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