Права по-новому: как предлагают сдавать на права

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Новую модель сдачи экзаменов представила на минувшей неделе правительственно-общественная инициатива “Вместе против коррупции”.
Сначала будущий водитель через электронный кабинет записывается на экзамен. А когда приходит его сдавать, его лицо отсканируют, чтобы убедиться: это именно тот зарегистрированный. Экзамен будут снимать на видео, чтобы инструктор-экзаменатор даже не намекал на взятку. Экзамен хотят разрешить сдавать без обучения в автошколе.
“Любое обучение сейчас в автошколе начинается с того, что автошкола и должна зарегистрировать в сервисном центре кандидатов, которые будут учиться. Без этой регистрации невозможно потом человеку получить удостоверение водителя”, – рассказывает Александр Швец, юридический эксперт по ДТП.
“Человек имеет право сам пойти и сдать экзамен. Не идти за обязательным образованием и платить за это деньги”, – говорит заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Лев Парцхаладзе предлагает разорвать связь автошкол с государством. Это должно сократить государственные расходы на бюрократические механизмы в отрасли и уменьшить коррупционные риски. Сам чиновник апеллирует к опыту передовых стран мира.
“В США можно самому выбирать, можно готовиться с помощью друзей, нет каких-то определенных школ, которые ты должен пройти. Ты можешь готовиться самостоятельно, сам сдать, то есть не нужно какой-то помощи”, – рассказывает Василий Кушнир, совладелец автошколы.
Кстати, аналитики оценивают теневой рынок водительских прав в Украине в 18 миллионов долларов.
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