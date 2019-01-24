Госстат подсчитал, как выросли за год цены на квартиры в Украине

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На вторичном рынке в 2018 году квартиры подорожали по сравнению с 2017 годом на 5%. Рост цен на первичном рынке составил 5,4%.
Об сообщила Государственная служба статистики Украины.
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На вторичном рынке больше всего за 2018 год подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры – на 5,7%.
Все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС, отмечает Госстат.
Как сообщалось, в 2017 году квартиры на вторичном рынке подорожали по сравнению с 2016 годом на 4,5%, а на первичном рынке – на 4,7%.
Рост цен на трехкомнатные квартиры – на 4,8% (первичный рынок). Однокомнатные квартиры – на 6,1%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5,1%.
Самые бюджетные районы: Деснянский и Святошинский, самые дорогие районы: Печерский и Шевченковский.
Самые бюджетные районы: Основа, ХТЗ, Рогань, Аэропорт; самые дорогие районы: Нагорный, Центр, Сосновая Горка.
Самые бюджетные районы: Шевченковский (Рясне) и Сыховский; самые дорогие районы: центр и Лычаковский (Парк Погулянка).
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