В 2018 году сдали домов в эксплуатацию на четверть больше, чем в 2017 (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине стремительно растет количество новостроек.
Согласно данным Аналитического центра Dom.ria, в целом по стране в течении прошлого года застройщики сдали в эксплуатацию 1163 новых жилых дома, что почти на четверть больше, чем в 2017-ом.
Полностью распродали квартиры в 189 новостройках. Причем больше половины из них – в первом полугодии 2018-го.
Читайте также: Госстат зафиксировал рост цен на недвижимость в 2018 году
Охотней всего покупали первичное жилье в Киевской, Львовской и Харьковской областях. В столице и области застройщики продали 70 новостроек, а это более 15% представленных объектов по Киевскому региону.
Во Львовской области не осталось свободных «квадратов» в 19 многоэтажках (10% домов, представленных в регионе).
На Харьковщине за год продалось 15 объектов, то есть 30% новых домов по области.
В Сумской, Черниговской, Тернопольской и Полтавской областях количество сданных новостроек выросло, но ни в одной распродать полностью все квартиры так и не вышло.
По данным Аналитического центра, средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Украине за год выросла на 8%. Сильней всего в 2018 квартиры в новостройках подорожали в Киевской, Львовской и Черниговской областях. В столичном регионе средняя цена квадратного метра подскочила сразу на 46%. Во Львовской области – на 19%, а в Черниговской – на 20%.
Дешевле стали квадратные метры в Ивано-Франковской (на 12%), Полтавской (на 4%) и Черкасской областях (6%). Регионы, которые сохранили стабильную среднюю стоимость и не изменили свою позицию на рынке недвижимости — это Винницкая, Закарпатская и Сумская области.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет6 ч. назад - 1701 33
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 2578 29
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года3 ч. назад - 1527 22
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 1045 18
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 2687 10
ПриватБанк анонсировал новую версию «Приват24»: что меняютВчера, 15:47 - 5574 6
ООН назвала криптовалюты «новым рубежом» в мире финансовВчера, 14:30 - 3246
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 2687 10
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 2578 29
Стало известно, сколько официально получают игроки «Динамо»Вчера, 18:30 - 2404 2
Huawei анонсировала 5G-смартфон2 ч. назад - 84
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2135
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4198 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10291 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2238 1