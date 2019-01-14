В 2018 году сдали домов в эксплуатацию на четверть больше, чем в 2017 (инфографика)

В Украине стремительно растет количество новостроек.

Согласно данным Аналитического центра Dom.ria, в целом по стране в течении прошлого года застройщики сдали в эксплуатацию 1163 новых жилых дома, что почти на четверть больше, чем в 2017-ом.

Полностью распродали квартиры в 189 новостройках. Причем больше половины из них – в первом полугодии 2018-го.

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Охотней всего покупали первичное жилье в Киевской, Львовской и Харьковской областях. В столице и области застройщики продали 70 новостроек, а это более 15% представленных объектов по Киевскому региону.

Во Львовской области не осталось свободных «квадратов» в 19 многоэтажках (10% домов, представленных в регионе).

На Харьковщине за год продалось 15 объектов, то есть 30% новых домов по области.

В Сумской, Черниговской, Тернопольской и Полтавской областях количество сданных новостроек выросло, но ни в одной распродать полностью все квартиры так и не вышло.

По данным Аналитического центра, средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Украине за год выросла на 8%. Сильней всего в 2018 квартиры в новостройках подорожали в Киевской, Львовской и Черниговской областях. В столичном регионе средняя цена квадратного метра подскочила сразу на 46%. Во Львовской области – на 19%, а в Черниговской – на 20%.

Дешевле стали квадратные метры в Ивано-Франковской (на 12%), Полтавской (на 4%) и Черкасской областях (6%). Регионы, которые сохранили стабильную среднюю стоимость и не изменили свою позицию на рынке недвижимости — это Винницкая, Закарпатская и Сумская области.