Госстат зафиксировал рост цен на недвижимость в 2018 году

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В IV квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичном рынке выросли на 5,1%, на вторичном – на 8,0%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По данным статистического ведомства, однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 3,7%, на вторичном – на 6,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,0%, на вторичном – на 8,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 8,1%, на вторичном – на 8,1%.
Стоит отметить, что цены на недвижимость росли меньшими темпами, чем потребительская инфляция в Украине.
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