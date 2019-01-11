Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 238 0

В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%

В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году.

Об этом сообщает Госстат.

Читайте также: Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру

По данным статистического ведомства, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год по Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн.

На первом месте по стоимости аренды – город Киев – 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская область – 4 488 грн.

Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Сумской области (2 022 грн), Ивано-Франковской области (1 960 грн) и Луганской области (1 783 грн).

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, декабрь 2018 года, грн:

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина