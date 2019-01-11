В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году.

Об этом сообщает Госстат.

Читайте также: Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру

По данным статистического ведомства, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год по Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн.

На первом месте по стоимости аренды – город Киев – 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская область – 4 488 грн.

Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Сумской области (2 022 грн), Ивано-Франковской области (1 960 грн) и Луганской области (1 783 грн).

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, декабрь 2018 года, грн: