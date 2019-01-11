В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году.
Об этом сообщает Госстат.
Читайте также: Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру
По данным статистического ведомства, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год по Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн.
На первом месте по стоимости аренды – город Киев – 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская область – 4 488 грн.
Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Сумской области (2 022 грн), Ивано-Франковской области (1 960 грн) и Луганской области (1 783 грн).
Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, декабрь 2018 года, грн:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в Украине в этом году превысит 10 тыс. грн – МинфинВчера, 10:30 - 1833 33
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)Вчера, 12:00 - 5539 20
В ДФС рассказали, планируют ли продлевать льготный период растаможивания "евроблях"Вчера, 09:30 - 3140 16
Обнародован рейтинг стоимости проезда в областях УкраиныВчера, 17:00 - 1263 6
Украинская "дочка" российского Внешэкономбанка отсудила фабрику АВКВчера, 11:30 - 1785 4
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)Вчера, 12:00 - 5539 20
Эксперт назвал цену покупки Ахметовым двух облэнергоВчера, 16:15 - 3307
В ДФС рассказали, планируют ли продлевать льготный период растаможивания "евроблях"Вчера, 09:30 - 3140 16
Ford уходит из России: СМИ выяснили, какие заводы закроютсяВчера, 12:45 - 2723
МАУ меняет нормы перевоза ручной кладиВчера, 16:45 - 2446 1
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюВчера, 16:50 - 274
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2042 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 7933 3
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1448 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1071