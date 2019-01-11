Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)

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Чтобы купить однокомнатную квартиру в Киеве, нужно собирать почти 19 лет. Средняя цена квадратного метра в столице – 23 400 грн.
Дешевле всего купить жилье в Деснянском районе, где один квадратный метр обойдется в 16 800 грн, в Дарницком цена поднимется до 18 500 грн, в Соломенском – 22 700 грн, в Голосеевском 24 тыс. грн., сообщает Сегодня.
Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 38 тыс. долларов (около 1 млн грн.). Мнимальная стоимость однокомнатных квартир начинается от 12 тыс. долларов. Если ежемесячно откладывать по 4432 грн, семья сможет накопить на квартиру в Киеве, которая стоит миллион гривен, за 18,8 года (226 месяцев).
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