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Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)

Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Киеве, нужно собирать почти 19 лет. Средняя цена квадратного метра в столице – 23 400 грн.

Дешевле всего купить жилье в Деснянском районе, где один квадратный метр обойдется в 16 800 грн, в Дарницком цена поднимется до 18 500 грн, в Соломенском – 22 700 грн, в Голосеевском 24 тыс. грн., сообщает Сегодня.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 38 тыс. долларов (около 1 млн грн.). Мнимальная стоимость однокомнатных квартир начинается от 12 тыс. долларов. Если ежемесячно откладывать по 4432 грн, семья сможет накопить на квартиру в Киеве, которая стоит миллион гривен, за 18,8 года (226 месяцев).

  • Во Львове минимальная цена однокомнатной квартиры начинается с 26 тыс. долларов, а вот средняя цена находится на уровне 30 тыс. долл. (820 тыс. грн). Во Львове на квартиру можно накопить за 15,5 года (185 месяцев).
  • В Одессе ситуация схожая. Минимальные цена на квартиры стартуют с 9 тыс. долларов, а вот средние составляют также 30 тыс. Для того чтобы купить жилье в Одессе, придется собирать, как и во Львове, 15,5 года.
  • В Харькове цены на жилье значительно ниже. Так, однокомнатные квартиры в среднем стоят 476 тыс. грн. Для покупки квартиры нужно откладывать деньги почти 10 лет (107 месяцев).
  • В Днепре цены немного выше, чем в Харькове. Средняя цена однушки составляет 21,4 тыс. долларов (586 тыс. грн). Таким образом, на квартиру в Днепре придется копить 11 лет (132 месяца).
По материалам Сегодня
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