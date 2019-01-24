lifecell закрывает некоторые тарифные планы

Украинский оператор мобильной связи lifecell сообщил о прекращении действия некоторых тарифных планов.

Какие тарифные планы закроют: «3G Гаджет», «3G+ Гаджет», «3G+ Гаджет 2017», «life:) Online».

Когда закроют – с 5 февраля 2019 года.

На что их заменить: Абоненты могут бесплатно перейти на любой другой тарифный план lifecell, доступный к подключению до 25 марта этого года.

В компании отметили, что оплаченные и начисленные по предыдущему тарифу пакеты услуг сохраняются в соответствии со сроком их действия.

Раннее сообщалось, что lifecell в июле-сентябре прошлого года увеличил чистый убыток в 2 раза.

Справка finance.ua

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