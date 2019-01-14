День финансов, 18 января: кому "светят" субсидии наличными и водительские права без курсов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Пятница, 18 января: Как украинцы смогут получить субсидии наличными и кому они не “светят”, и кто может получить водительские права без курсов.
Правительство проверит субсидиантов. Кабмин поддержал разработанный Министерством финансов проект Закона «О верификации и мониторинге государственных выплат», который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации. Кому откажут в субсидии – читайте.
При этом Розенко рассказал, как украинцы смогут получить субсидии наличными. Вице-премьер министр заявляет, что население будет получать субсидии наличными через отделения акционерного общества “Укрпочта” и Государственного Ощадного банка.
“Газпром” может прекратить транзит газа через Украину. Андрей Коболев не исключает, что российский “Газпром” может прекратить транзит газа по территории Украины после завершения действующего транзитного контракта. По его словам, главной задачей Украины на предстоящих трехсторонних газовых переговорах является сохранение транзита.
При этом Глава “Нафтогаза” назвал сумму потерь от газового контракта 2009 года. Газовый контракт от 2009 года с Россией стоил Украине безвозвратных потерь 32 млрд долларов. Об этом на сказал председатель НАК “Нафтогаз Украина” Коболев, отметив, что эта цифра складывается из переплат и штрафов.
Водительские права без прохождения курсов. Минэкономразвития было принято протокольное поручение МИД совместно с Минэкономразвития подготовить возможные изменения относительно введения института экзаменаторов для приема экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним. Кто может получить – читайте здесь.
При этом В столице заработала онлайн-продажа парковочных талонов. В столице заработала онлайн-продажа парковочных талонов через систему PORTMONE. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Как купить – ищите здесь
Поезд “Четыре столицы” меняет график движения. Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, с 30 января меняет график движения. “Это хорошие показатели, которые говорят о популярности сообщения с европейскими столицами и его экономической рентабельности для украинской железной дороги” – отметили в “Укразализныце”.
При этом “Укрзализныця” повысила цены на постель и чай. С 15 января “Укрзализныця” ввела новые единые цены на некоторые услуги, предоставляемые пассажирам в поездах, среди которых пользование комплектом постельного белья, оплата за чай, кофе и питьевую воду. Расценки смотрите тут.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суд в Швейцарии снял арест с активов "Газпрома"8 ч. назад - 1553 27
В Нафтогазе поддерживают переход к выплате субсидий «живыми деньгами»Вчера, 12:00 - 676 13
Коболев: "Газпром" может прекратить транзит газа через Украину7 ч. назад - 1939 12
Цены на аренду недвижимости в Лондоне достигли рекордаВчера, 17:40 - 1527 8
Глава "Нафтогаза" назвал сумму потерь от газового контракта 2009 года7 ч. назад - 641 6
Как немцы предпочитают хранить свои сбережения10 ч. назад - 7263
Выход смартфона Samsung Galaxy A60 с «дырявым» экраном ожидается в апреле13 ч. назад - 6527
Сотрудница банка крала депозиты мертвых клиентовВчера, 18:30 - 2863 3
Бизнес ожидает 30 гривен за доллар (инфографика)Вчера, 21:00 - 2281 2
Коболев: "Газпром" может прекратить транзит газа через Украину7 ч. назад - 1939 12
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1389
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 3151 2
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 9063 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1840 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1382