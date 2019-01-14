День финансов, 18 января: кому "светят" субсидии наличными и водительские права без курсов

Пятница, 18 января: Как украинцы смогут получить субсидии наличными и кому они не “светят”, и кто может получить водительские права без курсов.

Правительство проверит субсидиантов. Кабмин поддержал разработанный Министерством финансов проект Закона «О верификации и мониторинге государственных выплат», который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации. Кому откажут в субсидии – читайте.

При этом Розенко рассказал, как украинцы смогут получить субсидии наличными. Вице-премьер министр заявляет, что население будет получать субсидии наличными через отделения акционерного общества “Укрпочта” и Государственного Ощадного банка.

“Газпром” может прекратить транзит газа через Украину. Андрей Коболев не исключает, что российский “Газпром” может прекратить транзит газа по территории Украины после завершения действующего транзитного контракта. По его словам, главной задачей Украины на предстоящих трехсторонних газовых переговорах является сохранение транзита.

При этом Глава “Нафтогаза” назвал сумму потерь от газового контракта 2009 года. Газовый контракт от 2009 года с Россией стоил Украине безвозвратных потерь 32 млрд долларов. Об этом на сказал председатель НАК “Нафтогаз Украина” Коболев, отметив, что эта цифра складывается из переплат и штрафов.

Водительские права без прохождения курсов. Минэкономразвития было принято протокольное поручение МИД совместно с Минэкономразвития подготовить возможные изменения относительно введения института экзаменаторов для приема экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним. Кто может получить – читайте здесь.

При этом В столице заработала онлайн-продажа парковочных талонов. В столице заработала онлайн-продажа парковочных талонов через систему PORTMONE. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Как купить – ищите здесь

Поезд “Четыре столицы” меняет график движения. Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, с 30 января меняет график движения. “Это хорошие показатели, которые говорят о популярности сообщения с европейскими столицами и его экономической рентабельности для украинской железной дороги” – отметили в “Укразализныце”.

При этом “Укрзализныця” повысила цены на постель и чай. С 15 января “Укрзализныця” ввела новые единые цены на некоторые услуги, предоставляемые пассажирам в поездах, среди которых пользование комплектом постельного белья, оплата за чай, кофе и питьевую воду. Расценки смотрите тут.