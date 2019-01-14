Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 372 0

Коболев: "Газпром" может прекратить транзит газа через Украину

Коболев: "Газпром" может прекратить транзит газа через Украину

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев не исключает, что российский “Газпром” может прекратить транзит газа по территории Украины после завершения действующего транзитного контракта.

Об этом Коболев заявил на брифинге в пятницу.

По его словам, главной задачей Украины на предстоящих трехсторонних газовых переговорах является сохранение транзита.

“Кроме того, мы хотим, чтобы контракт, который будет подписан, отвечал всем нормам европейского права. Если эти два условия будут выполнены, мы получим объем и гарантии, что эти объемы будут нам или предоставляться, или Украина будет получать деньги, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства”, – заявил Коболев.

Глава “Нафтогаза” напомнил, что российская сторона накануне сорвала трехсторонние технические переговоры. “Мое впечатление – они тянут время до завершения политического процесса (выборов в Украине – ред.)”, – сказал он.

“Будет ли достаточно времени даже после парламентских выборов такие соглашения заключить? Если подготовительные процессы будут идти в течение года, я думаю, достаточно. Есть ли вероятность, что “Газпром” откажется (подписывать новый контракт – ред.) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? Да, такое уже было”, – подчеркнул Коболев.

“Может ли он отключить транзит? Может. Это было дважды сделано. Это были 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая огромное давление как на Европу, так и на Украину”, – подытожил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина