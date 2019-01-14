МВД рассмотрит возможность получения водительских прав без прохождения курсов

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В Украине могут ввести возможность сдачи экзаменов на водительские права без обязательного прохождения курсов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Как сообщается, было принято протокольное поручение Министерству внутренних дел совместно с Минэкономразвития в частности, подготовить возможные изменения относительно введения института экзаменаторов для приема экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним
Кого коснется – получателей водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ.
“Сегодня получение водительских прав – одна из самых популярных услуг. Чтобы ее получить, нужно подготовить немалый пакет документов, пройти несколько этапов процедур и самое важное – курсы, в среднем 140 часов обучения. Это лишняя бюрократическая нагрузка на граждан и опыт многих стран мира, в частности, Германии, Британии, Норвегии, Чехии и Польше свидетельствует о том, что эти процессы можно оптимизировать и сделать получение услуги быстрее и проще для граждан”, – говорится в сообщении.
Согласно поручению, планируется основательно проанализировать существующую ситуацию и опыт других стран и разработать ряд изменений для оптимизации услуги, уменьшение нагрузки на граждан путем удаления бюрократической и коррупционной составляющей.
Запланировано:
Речь идет о сокращении времени на прохождение медосмотра и возможной подачи такой справки онлайн.
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