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МВД рассмотрит возможность получения водительских прав без прохождения курсов

МВД рассмотрит возможность получения водительских прав без прохождения курсов

В Украине могут ввести возможность сдачи экзаменов на водительские права без обязательного прохождения курсов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Как сообщается, было принято протокольное поручение Министерству внутренних дел совместно с Минэкономразвития в частности, подготовить возможные изменения относительно введения института экзаменаторов для приема экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним

Кого коснется – получателей водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ.

“Сегодня получение водительских прав – одна из самых популярных услуг. Чтобы ее получить, нужно подготовить немалый пакет документов, пройти несколько этапов процедур и самое важное – курсы, в среднем 140 часов обучения. Это лишняя бюрократическая нагрузка на граждан и опыт многих стран мира, в частности, Германии, Британии, Норвегии, Чехии и Польше свидетельствует о том, что эти процессы можно оптимизировать и сделать получение услуги быстрее и проще для граждан”, – говорится в сообщении.

Согласно поручению, планируется основательно проанализировать существующую ситуацию и опыт других стран и разработать ряд изменений для оптимизации услуги, уменьшение нагрузки на граждан путем удаления бюрократической и коррупционной составляющей.

Запланировано:

  • уменьшить количество процедур и документов, а также расходы кандидатов за счет выбора приемлемого способа подготовки к экзаменам – самостоятельного обучения или в специализированных школах;
  • предусмотреть возможность удобного получения услуги в ближайшем центре предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Речь идет о сокращении времени на прохождение медосмотра и возможной подачи такой справки онлайн.

По материалам РБК
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