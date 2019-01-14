В столице заработала онлайн-продажа парковочных талонов: как купить

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В столице заработала онлайн-продажа парковочных талонов через систему PORTMONE.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Купить талоны на месяц или в квартал можно по ссылке.
“При переходе по ссылке надо выбрать тип парковочного талона (квартальный или месячный), период действия талона, способ доставки и адрес (Новая почта / Укрпочта / Самовывоз) и заполнить данные о плательщике” – говорится в сообщении.
Для оплаты необходимо ввести email для получения письма с подтверждением платежа и данные платежной карты.
Доставка абонементов бесплатная.
Парковочный абонемент:
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