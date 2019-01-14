В столице заработала онлайн-продажа парковочных талонов: как купить

В столице заработала онлайн-продажа парковочных талонов через систему PORTMONE.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Купить талоны на месяц или в квартал можно по ссылке .

“При переходе по ссылке надо выбрать тип парковочного талона (квартальный или месячный), период действия талона, способ доставки и адрес (Новая почта / Укрпочта / Самовывоз) и заполнить данные о плательщике” – говорится в сообщении.

Для оплаты необходимо ввести email для получения письма с подтверждением платежа и данные платежной карты.

Доставка абонементов бесплатная.

Мои fiнансы:

Парковочный абонемент:

Квартальный, все зоны – 1465 грн.

На месяц, зона 1, 2, 3 – 630 грн.

На месяц, зона 2, 3 – 441 грн.