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Поезд "Четыре столицы" меняет график движения

Поезд "Четыре столицы" меняет график движения

Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, с 30 января меняет график движения.

Об этом сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов в Facebook.

“Поезд “Четыре столицы” будет курсировать чаще. С 30 января меняем график – рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодня поезд ездит раз в неделю. При этом расписание движения не меняем”, – написал Кравцов.

Также он отметил экономическую рентабельность этого сообщения.

“Загруженность в направлении Киев – Рига составляет 49%, в обратном – 40%. Это хорошие показатели, говорят о популярности сообщения в европейские столицы и его экономической рентабельности для украинской железной дороги”, – отметил он.

Мои fiнансы:

  • Стоимость билета в купе вагоне Киев-Рига – 2255 гривен, вагоне люкс – 4464 гривны.
  • Стоимость билета в купе вагоне Киев-Вильнюс – 1686 гривен, в вагоне люкс – 3328 гривен.
  • Стоимость билета в купе вагоне Киев-Минск – 1270 гривен, вагоне люкс – 2490 гривен.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

Выбрать карту для поездки за границу

По материалам Finance.UA
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