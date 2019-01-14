Поезд "Четыре столицы" меняет график движения

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Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, с 30 января меняет график движения.
Об этом сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов в Facebook.
“Поезд “Четыре столицы” будет курсировать чаще. С 30 января меняем график – рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодня поезд ездит раз в неделю. При этом расписание движения не меняем”, – написал Кравцов.
Также он отметил экономическую рентабельность этого сообщения.
“Загруженность в направлении Киев – Рига составляет 49%, в обратном – 40%. Это хорошие показатели, говорят о популярности сообщения в европейские столицы и его экономической рентабельности для украинской железной дороги”, – отметил он.
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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