Глава "Нафтогаза" назвал сумму потерь от газового контракта 2009 года

Газовый контракт от 2009 года с Россией стоил Украине безвозвратных потерь 32 млрд долларов.

Об этом на брифинге сказал председатель НАК “Нафтогаз Украина” Андрей Коболев.

Он отметил, что эта цифра складывается из переплат и штрафов.

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“В пересчете каждую украинскую семью это примерно 61 тыс. грн”, – сказал он.

“Украина фактически стала зависимой от политических скидок. Мы все помним политические переговоры. И контракт на приобретение газа был одним из элементов или главных инструментов, которым Российская Федерация активно и относительно успешно давила на Украину”, – сказал он.

Коболев, в частности, назвал Харьковские соглашения, благодаря которым был оккупирован Крым, а также скидка декабря 2013 года в обмен на Соглашение об ассоциации с ЕС. Он отметил, что эти скидки стали одной из предпосылок оккупации Украины Россией.

Коболев заявил, что благодаря Стокгольмскому арбитражу удалось спасти 94,7 млрд долларов.