Правительство проверит субсидиантов

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Кабинет Министров поддержал разработанный Министерством финансов проект Закона «О верификации и мониторинге государственных выплат», который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации и повысить эффективность государственных выплат.
Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.
Минфин сообщает, что благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование минимум 14 млрд грн бюджетных средств. В прошлом году Минфин предоставил 7,5 млн рекомендаций по проверке 6 млн получателей социальной помощи.
Также Минфин обещает проводить комплексный мониторинг и анализ государственных расходов на социальную поддержку населения.
“Для государства важно, чтобы граждане могли оформить субсидию без бюрократических преград. Именно поэтому из перечня документов достаточно подать только заявление и декларацию о доходах. В то же время уязвимым местом такой упрощенной процедуры являются риски злоупотреблений, и именно верификация призвана выявить неправомерные, нецелевые выплаты, – говорит Юрий Джигир, заместитель министра финансов. – Налогоплательщики не должны платить коммунальные услуги за граждан, приобретающих автомобили стоимостью свыше 1,3 млн грн или акции на сумму 26,2 млн грн.
В субсидии откажут:
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