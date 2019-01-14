Правительство проверит субсидиантов

Кабинет Министров поддержал разработанный Министерством финансов проект Закона «О верификации и мониторинге государственных выплат», который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации и повысить эффективность государственных выплат.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин сообщает, что благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование минимум 14 млрд грн бюджетных средств. В прошлом году Минфин предоставил 7,5 млн рекомендаций по проверке 6 млн получателей социальной помощи.

Также Минфин обещает проводить комплексный мониторинг и анализ государственных расходов на социальную поддержку населения.

“Для государства важно, чтобы граждане могли оформить субсидию без бюрократических преград. Именно поэтому из перечня документов достаточно подать только заявление и декларацию о доходах. В то же время уязвимым местом такой упрощенной процедуры являются риски злоупотреблений, и именно верификация призвана выявить неправомерные, нецелевые выплаты, – говорит Юрий Джигир, заместитель министра финансов. – Налогоплательщики не должны платить коммунальные услуги за граждан, приобретающих автомобили стоимостью свыше 1,3 млн грн или акции на сумму 26,2 млн грн.

Мои fiнансы:

В субсидии откажут:

Тем, кто более 2 месяцев имеет долги по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Безработным трудоспособного возраста, которые не стоят на учете.

Владельцам квартир, площадь которых превышает 120 кв. м, и домов площадью более 200 кв. м.

Владельцам автомобилей премиум-класса, возраст которых менее 5 лет.

Арендодателям, которые не декларируют доход от сданных квартир.