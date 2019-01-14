Постель и чай дорожает: "Укрзализныця" повысила цены

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С 15 января “Укрзализныця” ввела новые единые цены на некоторые услуги, предоставляемые пассажирам в поездах, среди которых пользование комплектом постельного белья, оплата за чай, кофе и питьевую воду. Ранее комплект постельного белья стоил 30 грн.
Чай в поездах теперь будет стоить 10 грн, такая же цена и на бутылку воды объемом 0,5 л, и чашку кофе.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
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