Постель и чай дорожает: "Укрзализныця" повысила цены

С 15 января “Укрзализныця” ввела новые единые цены на некоторые услуги, предоставляемые пассажирам в поездах, среди которых пользование комплектом постельного белья, оплата за чай, кофе и питьевую воду. Ранее комплект постельного белья стоил 30 грн.

Чай в поездах теперь будет стоить 10 грн, такая же цена и на бутылку воды объемом 0,5 л, и чашку кофе.

Мои fiнансы:

Комплект постельного белья (вагоны СВ и международные поезда) – 60 грн.

Купейные и плацкартные вагоны – 50 грн (с НДС ).

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.