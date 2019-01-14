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Постель и чай дорожает: "Укрзализныця" повысила цены

Постель и чай дорожает: "Укрзализныця" повысила цены

С 15 января “Укрзализныця” ввела новые единые цены на некоторые услуги, предоставляемые пассажирам в поездах, среди которых пользование комплектом постельного белья, оплата за чай, кофе и питьевую воду. Ранее комплект постельного белья стоил 30 грн.

Чай в поездах теперь будет стоить 10 грн, такая же цена и на бутылку воды объемом 0,5 л, и чашку кофе.

Мои fiнансы:

  • Комплект постельного белья (вагоны СВ и международные поезда) – 60 грн.
  • Купейные и плацкартные вагоны – 50 грн (с НДС).

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

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По материалам Finance.UA
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