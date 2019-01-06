День финансов, 9 января: прогноз инфляции от МВФ, тарифы на электроэнергию и вывоз мусора, новая минималка "у соседей"

Среда, 9 января. О польских зарплатах и украинских тарифах.

В Польше подняли минимальную заработную плату. Теперь минимальная зарплата “у соседей” для всех работников повысится на 7,1% – до 2250 злотых (16 550 грн). А работники на низкоквалифицированных должностях получат “на руки” около 12 тыс. грн. Кроме минимальных месячных окладов, польское правительство пересмотрело и почасовые ставки.

Киевляне будут больше платить за вывоз мусора. С 1 января в столице выросли тарифы на вывоз мусора. Об этом на своем сайте сообщил “Киевкоммунсервис”. Тарифы вырастут на 19% на тариф на вывоз твердых бытовых отходов для населения, на 15% для бюджетных учреждений и на 24% для других потребителей.

Тарифы на электроэнергию вырастут на 15-20%? Такое заявление сделал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, комментируя новые правила на рынке электроэнергии. По его словам, запуск в Украине с 1 января новой модели розничного рынка электроэнергии на первом этапе не повлияет на суммы в платежках для украинцев. Однако в перспективе экономически обоснованные тарифы на электричество будут на 15-20% выше нынешних, утверждает он

Тем временем…

МВФ спрогнозировал замедление инфляции в Украине. Как отмечается в обзоре МВФ, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должны помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года.

Фонд также определил основные задачи для Украины на 2019 год. Среди них – принятие ряда законов в финансовой и банковской сферах, продолжение антикоррупционных усилий, продвижение реформ в сфере приватизации. Кроме того, МВФ вместе со Всемирным банком обещают до конца марта 2019 года согласовать поправки в закон о банках и банковской деятельности в Украине для решения “законодательных пробелов”.

Эксимбанк США решил вернуться в Украину. Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки после пятилетнего перерыва принял решение возобновить свое сотрудничество с Украиной. Это, уверяют в посольстве США, позволит увеличить объемы украинского-американской торговли и станет дополнительным сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине.

А Порошенко одобрил закон о трехлетнем бюджетном планировании. Закон создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования. Предусматривается ввести составление Бюджетной декларации как документа стратегического госпланирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период.