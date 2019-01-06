Порошенко одобрил закон о трехлетнем бюджетном планировании

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Президент Петр Порошенко подписал законопроект №8044 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)”.
Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от Президента.
Так, закон создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.
В частности, предусматривается ввести составление Бюджетной декларации как документа стратегического госпланирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период – вместо Основных направлений бюджетной политики на плановый год и Прогноза государственного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода, которые отменяются.
В Министерстве финансов, комментируя принятие закона, пояснили, что теперь все министерства и госучреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу.
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