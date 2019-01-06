Тарифы на электроэнергию вырастут на 15-20% - эксперт

Запуск в Украине с 1 января новой модели розничного рынка электроэнергии на первом этапе не повлияет на суммы в платежках для украинцев. Однако в перспективе экономически обоснованные тарифы на электричество будут на 15-20% выше нынешних.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, комментируя новые правила на рынке электроэнергии.

Читайте также: За некачественное электроснабжение будут уменьшать платежку

“Сейчас происходит распределение цены, которую платил каждый потребитель, на стоимость электроэнергии как товара и тарифа на распределение электроэнергии по электрическим сетям низкого напряжения. Общая сумма в платежках не изменится”, – пояснил эксперт.

При этом, по словам Рябцева, когда будет отменено частичное государственное регулирование на рынке электроэнергии, произойдет рост стоимости электроэнергии.

“Сейчас у нас 60% электроэнергии производится на атомных станциях. Тариф, установленный для этого вида генерации НКРЭКУ, не соответствует суммарным затратам электростанций. Если смотреть на сумму, которую определила экономически обоснованной НАЭК “Энергоатом”, скорее всего рост будет в пределах 15-20%”, – рассказал он.

“Не следует думать, что введение рынка электроэнергии обязательно тут же означает появление выбора и снижение цен. Опыт стран, которые проходили по этому пути, показывает, что сначала цены всегда росли, и в Украине скорее всего это произойдет. Но этот путь надо пройти”, – подчеркнул эксперт.

Рябцев прогнозирует, что правила нового рынка электроэнергии заработают в течение 2019 года, хотя до официально объявленной даты 1 июля все необходимые меры приняты не будут.

“Введением новых правил государство будет способствовать созданию конкурентных условий на рынке продажи электроэнергии как товара конкретным потребителям. Могут возникнуть различные поставщики электроэнергии, среди которых теоретически потребитель может выбирать поставщика… Как показывает практика преобразования рынков в Восточной Европе, это должно произойти в течение 2-3 лет после введения новых правил работы участников рынка электроэнергии”, – пояснил он.