МВФ и Украина определили основные задачи на 2019 год

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Международный валютный фонд и Украина определили так называемые “маяки”, которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме Stand By.
Среди них – принятие ряда законов в финансовой и банковской сферах, продолжение антикоррупционных усилий, продвижение реформ в сфере приватизации.
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“Мы будем продвигаться дальше с принятием законодательства, которое имеет критически важное значение для создания надежной среды для работы и развития наших финансовых рынков”, – говорится в аналитическом отчете Фонда относительно новой программы Stand By для Украины и завершении предыдущей программы расширенного финансирования EFF.
В связи с этим в МВФ ожидают утверждения Верховной Радой до конца марта 2019 года законопроекта №2413а, который лишит наблюдательных полномочий нынешнюю Нацкомиссию госрегулирования рынков финансовых услуг и распределит их между НБУ и Нацкомиссией ценных бумаг и фондового рынка.
Кроме того, МВФ вместе со Всемирным банком обещают до конца марта 2019 года согласовать поправки в закон о банках и банковской деятельности в Украине для решения “законодательных пробелов”. В Фонде ожидают, что парламент до середины 2019 года примет ряд законов в финансовом секторе, в частности, о деривативах и финансовых рынках, защите прав потребителей и денежных переводах.
Отдельное внимание Международный валютный фонд уделяет последующим усилиям по искоренению коррупции в Украине. “Очень важно, чтобы новые антикоррупционные учреждения – НАБУ, Специальная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд – сохраняли свою независимость и честность”, – подчеркнули в Фонде.
В частности, что касается Антикоррупционного суда, в МВФ ожидают назначения до конца апреля 2019 года по крайней мере 35 судей “с безупречной репутацией и соответствующими профессиональными навыками” в соответствии с законом 2018/2447 и правилами процедуры по обеспечению объективности и прозрачности процесса. При этом, в МВФ надеются, что Антикоррупционный суд начнет свою деятельность до конца июня 2019 года.
По НАБУ в Фонде ожидают завершения внешнего аудита группой авторитетных экспертов с международным опытом. В МВФ также надеются до конца июня 2019 года принятие ВР Украины законодательства по усилению полномочий НАБУ.
Кроме того, среди “маяков”, определенных МВФ в дальнейшем сотрудничестве с Украиной, указана необходимость значительного продвижения в процессе приватизации и реформ предприятий, находящихся в государственной собственности, а также дальнейшее укрепление управления в банковской сфере.
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