МВФ планирует дать Украине еще два транша до конца 2019

Новая 14-месячная программа кредитования МВФ для Украины Stand By предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму $ 2,6 млрд – до конца 2019 года.

Об этом говорится в последнем аналитическом отчете Фонда.

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В частности, в графике запланированных просмотров выполнения Украиной условий программы, после которых Исполнительный совет Фонда принимает решение о выделении следующего транша, указаны три даты. Первая – 18 декабря 2018 года, когда новая программа Stand By для Украины была утверждена руководством Фонда с решением выделить $ 1,4 млрд как первый транш.

Выделение второго и третьего кредитов по программе предусмотрены после завершения просмотров МВФ, спланированных, соответственно, на 15 мая и 15 ноября 2019 года. Суммы спланированных траншей равнозначны – по $ 1,3 млрд.