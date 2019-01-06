Киевляне будут больше платить за вывоз мусора: на сколько вырос тариф

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С 1 января в украинской столице выросли тарифы на вывоз мусора.
Об этом на своем сайте сообщило коммунальное предприятие “Киевкоммунсервис”, пишет Сегодня.
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“Распоряжением Киевской городской государственной администрации от 26.12.2018 №2352 “Об установлении тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, утилизация, захоронение) исполнителю услуг – коммунальному предприятию исполнительного органа Киевсовета “Киевкоммунсервис” с 01.01.2019 года были изменены тарифы на услуги по вывозу бытовых отходов”, – сообщают в пресс-службе.
В опубликованном распоряжении указан рост на 19% тарифа на вывоз твердых бытовых отходов для населения (с 129,26 до 159,10 грн за кубометр), на 15% для бюджетных учреждений (с 147,64 до 172, 91 грн за кубометр) и на 24% для других потребителей (с 156,13 до 204,31 грн за кубометр).
Кроме того, для населения также на 35% выросла стоимость вывоза крупногабаритных бытовых отходов (с 115,09 до 175,82 91 грн за кубометр).
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