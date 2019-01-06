В Польше подняли минимальную заработную плату

Минимальная зарплата в Польше для всех работников повысится на 7,1% – до 2250 злотых (16 550 грн). Работник на низкоквалифицированной должности получит “на руки” около 12 020 грн.

Кроме минимальных месячных окладов, польское правительство пересмотрело и почасовые ставки: с 1 января 2019 года минимальная валовая ставка составит 100 грн за час. Чистыми деньгами работники будут получать около 73-74 грн.

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Законодательно установленная минимальная зарплата, как помесячная, так и почасовая, не распространяется на гражданско-правовые договоры. Например, на договоры по комиссионной оплате труда.

Работники, получающие вознаграждение на уровне минимальной зарплаты, работают полный рабочий день. Однако в случае неполной занятости (неполный рабочий день, 1/4 времени) минимальная заработная плата будет высчитываться пропорционально отработанному времени.

Повышение минимальной зарплаты коснется также и расчета размера выходного пособия в случае увольнения работника. С 2019 года работодатель обязан будет выдавать пособие не более 15 минимальных валовых зарплат, то есть 248,3 тыс. грн.