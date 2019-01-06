МВФ прогнозирует замедление инфляции в Украине

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Международный валютный фонд прогнозирует замедление инфляции в Украине.
Об этом говорится в аналитическом обзоре МВФ, подготовленном к утверждению новой программы сотрудничества с Украиной Stand-By Arrangement на сумму 3,9 млрд долларов.
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Как отмечается в обзоре, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должно помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года.
В то же время, в целевой диапазон, определенный Национальным банком (5±1%), инфляция должна войти в начале 2020 года, прогнозируют эксперты МВФ.
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