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Эксимбанк США после 5-летнего перерыва возвращается в Украину

Эксимбанк США после 5-летнего перерыва возвращается в Украину

Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки после пятилетнего перерыва принял решение возобновить свое сотрудничество с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США на своей официальной странице в сети Facebook.

“Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве. Это позволило Эксимбанку США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования”, – отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в посольстве, это решение позволит увеличить объемы украинского-американской торговли. Кроме того, это стало “дополнительным сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине”.

В этой связи Посольство Украины в Вашингтоне пообещало продолжить тесное сотрудничество с Эксимбанком США “с целью реализации амбициозных украинско-американских проектов”.

По материалам УКРИНФОРМ
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