День финансов, 8 января: обмен валют на почте, Luxoft за $2 млрд, меньше счет за некачественное электроснабжение

Во вторник, 8 января, о самом дорогом и неожиданном.

Самые дорогие. По последним подсчетам Bloomberg, компании Amazon удалось обогнать Microsoft и занять первую строчку в рейтинге самых дорогих компаний мира. Рыночная капитализация Amazon составила 797 миллиардов долларов, а Microsoft — 789. На третьем месте расположился холдинг Alphabet — в него входит Google с рыночной стоимостью 745 миллиардов долларов. И лишь за ним следует Apple с 702 миллиардами.

Рекорды Tesla. В IV квартале 2018 года Tesla удалось произвести рекордное количество электромобилей – 86,5 тыс. Больше всего было выпущено седанов модели Tesla Model 3. Всего в 2018 году компания продала 245,2 тыс. автомобилей – почти столько же, сколько за все предыдущие годы вместе взятые. Еще один факт — буквально вчера Tesla начала строительство завода по производству автомобилей в Шанхае. Планируют завершить первоначальное строительство летом, начать производство Model 3 до конца года и достичь массового производства в следующем году.

Обмен даже на почте. Украинцы смогут покупать и продать иностранную валюту не только в банках или обменных пунктах небанковских финансовых учреждений (НФУ), но и в почтовых отделениях.

Операторы почтовой связи смогут получить в НБУ лицензии на проведение банковских операций при наличии более 50 структурных подразделений, которые располагаются на 50% территории Украины.

Выезжаете из страны? Платите налог. Такое нововведение приготовила Япония всем туристам, которые покидают страну по морю или на самолете. Власти Японии планируют потратить средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио. По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить около 50 млрд иен (около $460 млн) ежегодно.

Без старых 500, но с новыми 100 и 200. Европейский Центральный банк (ЕЦБ) принимает меры для защиты европейской валюты. Представлены три вида новых купюр – недавно купюра в 50 евро, вскоре начнут выпуск новых купюр достоинством в 100 и 200 евро. При этом Европейский центробанк прекратил выпуск купюр номиналом в 500 евро и постепенно будет выводить их из обращения.

Некачественное электроснабжение = меньше счет. Во всяком случае именно такую «формулу» обещают в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Компенсации планируют предоставлять автоматически. Путем уменьшения счета на оплату электроэнергии в срок до 75 дней со дня нарушения установленных сроков. Если в течение установленного срока компенсация не предоставлена, размер компенсации увеличивается.

Luxoft за $2 млрд. DXC Technology, ранее – часть бизнеса Hewlett Packard Enterprise по оказанию IT-услуг корпоративным клиентам, объединенная с Computer Sciences Corp., подписала окончательное соглашение о покупке разработчика программного обеспечения Luxoft Holding Inc. Сделка предусматривает оплату $59 за акцию Luxoft, что оценивает всю компанию примерно в $2 млрд.

Два, но уже миллиона. Если верить Петру Порошенко, именно столько украинцев уже успело воспользоваться безвизовым режимом со странами Европейского Союза. Первый миллион украинцев пересек европейские границы по безвизу почти за 13 месяцев, а второму потребовалось для этого всего 5 месяцев.