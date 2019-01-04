Безвиз: куда чаще всего ездят украинцы (инфографика)

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Президент Украины Петр Порошенко озвучил, сколько граждан Украины воспользовались безвизовым режимом со странами Европейского Союза. По его словам, это число достигло 2 миллионов человек.
Между тем украинские пограничники подсчитали, куда украинцы ездили чаще всего.
По данным ГПСУ, самое активное движение по безвизу было на пунктах пропуска на границе с Польшей (694 тыс. пересечений) и через воздушное сообщение (674 тыс). Что касается других участков, то на венгерском это число достигло 248 000, на границе с Румынией – 236 000 и Словакией -142000.
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Первый миллион украинцев пересек европейские границы по безвизу почти за 13 месяцев, а второй миллион – в течение 5 месяцев. С начала действия такого режима (с 11 июня 2017 года) граждане Украины осуществили 33 миллиона поездок в ЕС, из них 2 миллиона – без виз.
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«Анализ показывает, что граждане Украины смелее пользуются преимуществами безвиза, особенно с точки зрения окончания срока действия ранее выданных виз. И если в декабре 2017 года было зафиксировано 36 000 поездок украинцев-безвизовиков, то в декабре 2018 их количество составляло 152 000», – отметили в Государственной пограничной службе.
Также были названы основные причины отказов в пропуске пограничниками ЕС. Среди них неподтверждение цели поездки, недостаточное финансовое обеспечение и превышение срока пребывания.
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