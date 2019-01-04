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Tesla продала рекордное количество электрокаров

Tesla продала рекордное количество электрокаров

В IV квартале компания произвела рекордное количество электромобилей – 86,5 тыс.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Больше всего было выпущено седанов модели Tesla Model 3 (61,4 тыс.), на втором месте по количеству произведенных авто – седан Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X (суммарно их более 25,1 тыс.)

Всего в 2018 году компания продала 245,2 тыс. автомобилей – почти столько же, сколько за все предыдущие годы вместе взятые, подчеркивается в сообщении.

При этом, производитель электрокаров объявил о снижении цен на весь модельный ряд на $2 тыс.

По информации журналистов, на это компания пошла, чтобы оптимизировать в США федеральные налоговые льготы для покупателей электромобилей.

По материалам Деловая Столица
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