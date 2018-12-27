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Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)

Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)

Компания Tesla показала на видео процесс создания своего электрокара Model 3. Сборку электрокара показали от “голого” кузова до полного укомплектования.

На видео видно, что сборка электрокара на конвейере не полностью автоматизирована и в ней на многих этапах участвуют люди. При этом ранее Маск заявил, что для оптимизации производства он постарается максимально роботизировать линию сборки.

Многие процессы действительно автоматизированы и проводятся модульным способом. Так, передняя панель электрокара устанавливается с помощью двух роботов уже в полностью собранном состоянии. Затем производится установка проводки, обшивки и различных элементов салона.

Процесс покраски и сборки кузова Model 3 на видео не показали, акцентировав внимание на сборке интерьера.

По материалам Телеканал 24
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