За некачественное электроснабжение будут уменьшать платежку

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украинцы могут рассчитывать на уменьшение счета на оплату электроснабжение, если услуга будет предоставляться некачественно.
Такое заявление сделала глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко в Facebook.
По ее словам, компенсации планируют предоставлять автоматически. Путем уменьшения счета на оплату электроэнергии в срок до 75 дней со дня нарушения установленных сроков. Если в течение установленного срока компенсация не предоставлена, размер компенсации увеличивается.
“Потребитель получает компенсацию в случае, если оператор системы распределения или електропоставщик не соблюдают установленных гарантированным стандартом сроков оказания услуг и выполнения работ”, – отмечает глава НКРЭКУ.
Однако компания будет сама определять, каким потребителям должны предоставить компенсацию.
При этом Кривенко уточнила, что поставщик услуг должен проинформировать клиента о предоставлении компенсации путем указания в счете на оплату электроэнергии, в “личном кабинете” потребителя на официальном сайте компании или письмом на официальном бланке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что беспокоит украинцев больше всего (опрос)Вчера, 16:00 - 2164 20
Гройсман спрогнозировал показатель средней зарплаты в Украине по итогам 2019 г.Вчера, 21:00 - 2069 9
Порошенко назвал достижения Украины за 2018 год (видео)29 мин. назад - 111 4
Краков заменит старые трамваи 110 новыми низкопольными машинами6 ч. назад - 953 4
Беларусь планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов на внешних рынках5 ч. назад - 464 3
В бюджете-2019 заложили более миллиарда гривен на строительство метро в ДнепреВчера, 15:00 - 4326
Операторы объяснили, почему не везде есть 4GВчера, 19:00 - 3530
В "Укрзализныце" обьяснили, почему покупают в кредит вагоныВчера, 17:00 - 3227 1
Мировой экономике предсказали мощный удар в 2019 году8 ч. назад - 3059 2
Какие автомобили появятся в 2019-2021 годах (фото)Вчера, 20:00 - 2477 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфонВчера, 15:10 - 287
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"Позавчера, 15:10 - 194
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 440 1
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона04.01.2019, 15:10 - 405
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)03.01.2019, 15:10 - 1985 2