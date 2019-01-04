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За некачественное электроснабжение будут уменьшать платежку

За некачественное электроснабжение будут уменьшать платежку

Украинцы могут рассчитывать на уменьшение счета на оплату электроснабжение, если услуга будет предоставляться некачественно.

Такое заявление сделала глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко в Facebook.

По ее словам, компенсации планируют предоставлять автоматически. Путем уменьшения счета на оплату электроэнергии в срок до 75 дней со дня нарушения установленных сроков. Если в течение установленного срока компенсация не предоставлена, размер компенсации увеличивается.

“Потребитель получает компенсацию в случае, если оператор системы распределения или електропоставщик не соблюдают установленных гарантированным стандартом сроков оказания услуг и выполнения работ”, – отмечает глава НКРЭКУ.

Однако компания будет сама определять, каким потребителям должны предоставить компенсацию.

При этом Кривенко уточнила, что поставщик услуг должен проинформировать клиента о предоставлении компенсации путем указания в счете на оплату электроэнергии, в “личном кабинете” потребителя на официальном сайте компании или письмом на официальном бланке.

Мои fiнансы:

  • Размер компенсации составляет от 100 до 200 грн – для бытовых потребителей (с НДФЛ).
  • 200-600 грн – для небытовых.
По материалам Finance.UA
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