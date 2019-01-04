За некачественное электроснабжение будут уменьшать платежку

Украинцы могут рассчитывать на уменьшение счета на оплату электроснабжение, если услуга будет предоставляться некачественно.

Такое заявление сделала глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко в Facebook.

По ее словам, компенсации планируют предоставлять автоматически. Путем уменьшения счета на оплату электроэнергии в срок до 75 дней со дня нарушения установленных сроков. Если в течение установленного срока компенсация не предоставлена, размер компенсации увеличивается.

“Потребитель получает компенсацию в случае, если оператор системы распределения или електропоставщик не соблюдают установленных гарантированным стандартом сроков оказания услуг и выполнения работ”, – отмечает глава НКРЭКУ.

Однако компания будет сама определять, каким потребителям должны предоставить компенсацию.

При этом Кривенко уточнила, что поставщик услуг должен проинформировать клиента о предоставлении компенсации путем указания в счете на оплату электроэнергии, в “личном кабинете” потребителя на официальном сайте компании или письмом на официальном бланке.

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Размер компенсации составляет от 100 до 200 грн – для бытовых потребителей (с НДФЛ ).