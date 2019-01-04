В Японии ввели налог на выезд из страны

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Япония вводит налог в размере 1000 иен (9,20 доллара) на выезд из страны.
Как передает Xinhua, новый налог вступил в силу 7 января и действует для граждан всех стран, которые покидают Японию по морю или на самолете.
Читайте также: С 1 января 2019 года Турция вводит налог на безопасность для туристов
Налог будет включен в цену обратного билета на самолет или судно вместе с другими сборами. Не коснется нововведение только тех, кто делает временную остановку в стране и оставляет ее пределы в течение 24 часов после прибытия, а также детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей.
С путешественников, которые купили билеты на 7 января, налог также взиматься не будет.
Власти Японии планирует потратить средства, которые будут поступать в казну, на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году. По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить около 50 млрд иен (около $460 млн) ежегодно.
В этом году благодаря доходам от туристического сбора в аэропортах крупных городов Японии, включая Токио, будут установлены системы распознавания лиц. Кроме того, дополнительные средства планируется направить на ускорение миграционных процедур и установку оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что беспокоит украинцев больше всего (опрос)Вчера, 16:00 - 1499 13
Гройсман спрогнозировал показатель средней зарплаты в Украине по итогам 2019 г.Вчера, 21:00 - 1371 6
Краков заменит старые трамваи 110 новыми низкопольными машинами2 ч. назад - 382 2
Названа самая дорогая компания мира4 ч. назад - 403 2
Мировой экономике предсказали мощный удар в 2019 году3 ч. назад - 1598 1
В бюджете-2019 заложили более миллиарда гривен на строительство метро в ДнепреВчера, 15:00 - 3902
Рейтинг наиболее популярных в Украине б/у смартфонов: спрос на iPhone падаетВчера, 14:00 - 3433
Операторы объяснили, почему не везде есть 4GВчера, 19:00 - 2831
В "Укрзализныце" обьяснили, почему покупают в кредит вагоныВчера, 17:00 - 2787 1
Какие квартиры ищут украинцы (инфографика)Вчера, 10:00 - 2461
LG разрабатывает растягивающийся смартфонВчера, 15:10 - 188
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"Позавчера, 15:10 - 141
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 380 1
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона04.01.2019, 15:10 - 360
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)03.01.2019, 15:10 - 1878 2