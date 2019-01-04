В Японии ввели налог на выезд из страны

Япония вводит налог в размере 1000 иен (9,20 доллара) на выезд из страны.

Как передает Xinhua, новый налог вступил в силу 7 января и действует для граждан всех стран, которые покидают Японию по морю или на самолете.

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Налог будет включен в цену обратного билета на самолет или судно вместе с другими сборами. Не коснется нововведение только тех, кто делает временную остановку в стране и оставляет ее пределы в течение 24 часов после прибытия, а также детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей.

С путешественников, которые купили билеты на 7 января, налог также взиматься не будет.

Власти Японии планирует потратить средства, которые будут поступать в казну, на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году. По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить около 50 млрд иен (около $460 млн) ежегодно.

В этом году благодаря доходам от туристического сбора в аэропортах крупных городов Японии, включая Токио, будут установлены системы распознавания лиц. Кроме того, дополнительные средства планируется направить на ускорение миграционных процедур и установку оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.