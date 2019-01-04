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Центробанк ЕС готовит выпуск новых 100 и 200 евро

Центробанк ЕС готовит выпуск новых 100 и 200 евро

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) принимает меры для защиты европейской валюты и создает дополнительные возможности для мгновенных безналичных расчетов между физическими лицами.

Об этом в интервью для французского телеканала INTER сообщил член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюре.

«Иногда кажется, что деньги – весьма абстрактное понятие – макроэкономика, проценты и так далее … Но они также очень конкретный предмет: мы проводим очень большую «сантехническую» работу в ЕЦБ для недопущения их утечки. Мы заботимся о защите купюр, которые выпускаем с дополнительными отметками безопасности. Как вы знаете, были представлены три вида новых купюр – недавно купюра в 50 евро, вскоре поступят также купюры достоинством в 100 и 200 евро», – отметил Кюре.

Он подтвердил, что Европейский центробанк прекратил выпуск купюр номиналом в 500 евро и постепенно будет выводить их из обращения.

«Фактически мы прекратили печать купюр в 500 евро, так как их очень часто использовали для отмывания денег и для других незаконных операций. Поэтому мы остановили это. В то же время мы разработали технические возможности, систему платежей в реальном времени, которые позволяют банкам в зоне евро делать трансферы между физическими лицами буквально за секунды. Поэтому мы уделяем много внимания тому, чтобы такие платежи осуществлялись», – добавил представитель ЕЦБ.

По материалам УКРИНФОРМ
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