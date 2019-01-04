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Tesla начинает строительство первого завода в Китае

Tesla начинает строительство первого завода в Китае

Американская компания Tesla Inc. 7 января начинает строительство завода по производству автомобилей в Шанхае.

Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.

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“С нетерпением жду запуска строительства завода Gigafactory в Шанхае!” – сообщил Маск.

“Планируем завершить первоначальное строительство летом, начать производство Model 3 до конца года и достичь массового производства в следующем году”, – добавил он.

В октябре прошлого года Tesla приобрела земельный участок в окрестностях Шанхая для строительства первого завода в Китае.

По материалам Економічна Правда
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