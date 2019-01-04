Microsoft стала самой дорогой компанией в 2018 году

В 2018 году компания Apple стала первой в мире корпорацией, сумевшей достичь отметки рыночной стоимости в $1 миллиард.

На первом месте яблочная компания продержалась недолго, и вскоре после этого акции Apple стремительно начали падать, из-за чего компания просела в стоимости примерно на 25%. За счёт резкого снижения показателей Apple, а также положительных финансовых результатов, превзошедших ожидания инвесторов, Microsoft сумела пробраться на первое место и стать самой дорогой компанией в мире, обогнав при этом Amazon, Alphabet и Apple.

Состоянием на 1 января 2019 года капитализация Microsoft составляет $779.8 миллиарда. У Apple $749.1 миллиарда, у Amazon $734.4 миллиарда, а у Alphabet (Google) $722.9 миллиарда.

Посмотрим, сможет ли Microsoft в 2019 году сохранить себе звание самой дорогой корпорации в мире, и получится ли ей достичь $1 триллиона. Есть большая вероятность, что Apple отыграет часть утерянных активов (наверное, выпустят новые переходники), но пока что Microsoft остаётся на первом месте.